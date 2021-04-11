تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

التقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لتقديم التهنئة إلى إدارة الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومواصلة التعاون المشترك بين الجهتين.وتناول اللقاء الجهود المبذولة، من قبل الأوقاف، تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المصلين بها من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وذلك مع وجود ذلك العدد من المساجد فى أنحاء محافظات الجمهورية، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على وزارة الأوقاف.وأكد الدكتور طارق الجمال على حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لخدمة مجتمعها والتعاون مع كافة الهيئات الحكومية المعنية داخل المحافظة من أجل تطوير الخدمات المقدمة بها.وصرح الدكتور عاصم القبيصى أن لقائه برئيس جامعة أسيوط تضمن الاتفاق على مواصلة تعاون الجامعة فى ترتيب وتأهيل الواعظين والواعظات بالمحافظة، وذلك فى ظل ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمساجد والتى تضمنت انتهاء أعمال إحلال وتجديد 120 مسجدا في شتى مدن ومراكز المحافظة.