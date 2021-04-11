استقالة عياض اللومي من حزب قلب تونس

أعلن القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، صباح اليوم الأحد، في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك عن انسحابه من حزب قلب تونس.وقال في تدوينته "شكر لسفيان طوبال وكامل الفريق العامل معه على بلوغ الأهداف".كما كشف رئيس المكتب السياسي لقلب تونس عن أسباب انسحابه في حوار له مع جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد حيث أكد ان علاقته مع الحزب في صورته الحالية انتهت.وأرجع اللومي استقالته إلى إنقطاع التواصل مع رئيس الحزب اولا وخضوعه للإبتزاز لكي يخرج خاصة بعد رفض مقترحاته لإعادة الهيكلة وتقييم عمل الحزب، لافتا النظر إلى أن نفس الأشخاص الذين دمروا حركة نداء تونس اليوم يقومون بهذا الدور في قلب تونس ويرفضون مرور الحزب من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات ويرفضون التمشي الديمقراطي ويخلقون المشاكل بين المكتب السياسي والكتلة.