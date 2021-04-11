وزيرة الصحة تتفقد مستشفى قفط.. وتشكر الطاقم الطبى

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، مستشفى قفط التعليمي جنوبي محافظة قنا، والمخصصة لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك برفقة محافظ قنا، ووكيل وزارة الصحة والسكان، في إطار زيارتها التفقدية لمستشفيات محافظتي سوهاج وقنا.وزارت وزيرة الصحة والسكان، غرف العزل للاطمئنان على صحة مرضى فيروس كورونا، وتابعت أعمال التطوير بالعمليات والحضانات، مؤكدةً على خطة الدولة لرفع الروح المعنوية للفرق والأطقم الطبية وتخفيف العبئ عن مرضى فيروس كورونا.كما أشادت بفريق العمل وخصت التمريض بشكر خاص تقديرا لجهودهم المبذولة في ظل الأزمة الحالية.