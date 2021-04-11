تداول 354 سفينة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئها، اليوم الأحد، بلغت 354 شاحنة.وذكرت الهيئة في بيان، أن حجم تداول البضائع بلغ 7 آلاف طن بضائع عامة، حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع، و74 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6800 طن بضائع، و280 شاحنة؛ حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "الحرية" و"دليلة"، بينما استقبل الميناء السفينة "بوسيدون إكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"عمان".