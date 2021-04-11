الكاظمى يوجه بتحدد لقاء مع متظاهري البصرة في بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بالتهيئة للقاء وفد من متظاهري البصرة.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الكاظمي التقى خلال زيارته محافظة البصرة، مجموعة من الشباب المتظاهرين الذين تجمعوا قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.واستمع الكاظمى الى طروحاتهم، مؤكدًا أن التظاهر حق مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة، على أن لا يؤدي هذا الحق إلى إحداث أضرار أو يهدد الممتلكات العامة والخاصة.ووجه الكاظمى بالتهيئة للقاء وفد يختاره المتظاهرون لغرض اللقاء بهم في بغداد، والاستماع لمطالبهم ووضع الحلول لها.