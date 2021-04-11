برلمانيٍ يطالب بالتوسع في المعارض العقارية للترويج للمدن الذكية

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن السوق العقاري يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات السبع الأخيرة هناك عدد من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع والتى تهدف في المقام الأول للنهوض بالسوق العقارى، وتساهم بقوة فى تصدير العقارات، خاصة وأن نصيب مصر من التصدير العقارى لا يتناسب مع حجم الإمكانيات والمقومات التى تملتلكها الدولة.وأضاف الشرقاوي، في بيان، أن الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع العقارى تتمثل فى بناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل وفقا لرؤية مصر 2030، التى تستهدف انتشار المشروعات العقارية في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى عقد مؤتمرات ومعارض التسويق العقاري، لتعظيم الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات والترويج له، بالإضافة لمساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب على العقار كملاذ آمن للاستثمار، وبالتالي زيادة الاستمارات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من التنمية العمرانية التي نشهدها في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا يظهر في حركة التنمية العمرانية وتخطيط المدن الجديدة.