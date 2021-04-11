بيطري القاهرة يضبط منفذين لبيع اللحوم الفاسدة بحلوان

واصلت مديرية الطب البيطري من إجراء حملاتها الرقابية على منافذ البيع قبل شهر رمضان، وقامت لجنة الطب البيطري المشكلة من الدكتورة نهي ممدوح، والدكتورة شيماء عمر والدكتورة مارسيل عبد النور أطباء التفتيش بالاشتراك مع تموين حلوان وحي حلوان وحي المعصرة، بضبط عدد اثنين منفذ لبيع اللحوم البلدية بحي حلوان، لقيامهم ببيع لحوم مجمدة على أنها لحوم بلدية (غش وتدليس) في حالة إذابة مع وجود سوائل انفصالية، وينبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للأستهلاك الآدمي.وتم مصادرة كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إعدام المضبوطات بمحرقة المجزر الآلي بالبساتين بعد صدور قرار النيابة المختصة.وتم تحرير محضر بحي المعصرة لأحد محلات الجزارة لقيامة ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر المرخصة والمعتمدة، وتم تسليمة لقسم شرطة المعصرة، كما تم مصادرة كافة المضبوطات واستكمال باقي الاجراءات القانونية بعد صدور قرار النيابة المختصة، مع تحيات إرشاد العاصمة.جائت الأعمال بناء على توجيهات الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وبناء على تعليمات الدكتور أشرف عبد القادر مدير عام الصحة والمجازر بالمديرية، بتكثيف لجان التفتيش وضبط كافة المخالفات، وتحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة شحاتة مدير إدارة حلوان البيطرية.