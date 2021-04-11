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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة العلمين يرأس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية فى الشرق الأوسط

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:23 م
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى
ياسمين شعيب
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ترأس الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى الشرق الأوسط CONFREMO، ندوة عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "الحوكمة الجامعية والرقمنة فى وقت الأزمات" والتى نظمها مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسط CONFREMO والوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF بالتعاون مع جامعة سنجور.

تأتى تلك الندوة فى إطار جائحة كورونا التى كان لها أثر كبير على التعليم العالى والبحث العلمى وحرصًا من مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية فى منطقة الشرق الأوسط على تقديم دعم أفضل للمؤسسات الأعضاء ضمن إستراتيجيتها لمواجهة تلك الأزمة.

وتضمنت فعاليات الندوة مناقشة تحديات الحوكمة فى أوقات الأزمات وإدارة التغيير والتحول الرقمى وتكييف حوكمة وإدارة الجامعة فى وقت الأزمات والتعليم عن بعد والتقييم والتكيف مع الجائحة والأطر التنظيمية للتعليم عن بعد وغيرها من الموضوعات التى تتعلق بالتعليم عن بعد فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور عصام الكردي قائلا: "كنا مضطرين لتجربة سبل غير تقليدية وإستخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية للتعامل مع الأزمة مثل عقد المؤتمرات والندوات والمجالس وورش العمل عبر الفيديو كونفرانس وهذا ما جعلنا نتكيف ونتحول رقميًا".

وأضاف الكردى أن أهمية الرقمنه قد برزت فى ظل الأوضاع الراهنة فى حوكمة المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات حيث تعد حوكمة الجامعات من المفاهيم الحديثة فى المجال التربوى والتى حظيت بإهتمامات كبيرة فى السنوات الأخيرة عبر إستخدامها فى تحقيق الجودة الشاملة والتميز فى الأداء الجامعى وهى بمثابة الأداة التى تساعد التعليم العالى فى إدارة مؤسساته بكفاءة وفاعلية بهدف ضمان جودة مخرجاته.

وأضاف الكردى أن هناك ترابط قوى بين مفهومى الحوكمة والرقمنه حيث ساهمت الرقمنة فى نقلة نوعية للمؤسسات التعليمية فى ظل جائحة كورونا وأدت إلى تطوير الأطر المؤسسية والأكاديمية بالجامعات.

جاء ذلك بحضور جون نويل بالييو المدير الإقليمى للوكالة الجامعية الفرانكفونية بالشرق الأوسط، تيرى فيرديل رئيس جامعة سنجور ورؤساء الجامعات الفرانكفونية الأعضاء فى CONFREMO ورؤساء الجامعات فى الدول الشقيقة وعمداء الكليات فى الجامعات الفرانكفونية والجامعات الشقيقية والأساتذة فى منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

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