«الزراعة» تتابع العمل بمديرية الطب البيطري في سوهاج (صور)

تفقد اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، للوقوف على سير العمل ولقاء الأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.وقال مساعد وزير الزراعة، إن تلك الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع الأطباء البيطريين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، في سبيل تحسين معدلات الآداء وتقديم خدمات متميزة للمربيين.وشملت الجولة الوقوف على معدلات الأدوار في الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، فضلا عن موقف التلقيح الاصطناعي وفتح نقاط جديدة للتلقيح الصناعي، ليبلغ إجمالي النقاط في المحافظة حوالي 107 نقاط بزيادة90%، كما تفقد أعمال إدارة الخدمات والعلاج الاقتصادي المقدم للمربيين.وعقد صابر لقاءا موسعا مع المربين في المحافظة، حيث تم توزيع شيكات التأمين للمؤمنين والتعرف على جميع الصعاب التي تواجههم والعمل على تم حلها على الفور، كما ألقى الضوء على الدور الهام الذي تقوم به وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال تنميه الثروه الحيوانية ودعم المزارع والمربي والحفاظ على الثروة الحيوانيه المملوكة لهم، لافتا إلى أن الدولة تمد يد العون والمساعدة للمربيين بهدف إحداث تنمية مستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني كمنطومة متكاملة ومترابطة.