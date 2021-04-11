وزيرة الصحة للأطباء بمستشفى قفط: التزاموا بالإجراءات الاحترازية حماية لأنفسكم

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأطقم الطبية بمستشفي قفط التعليمي، المخصص لعزل وفرز مصابي كورونا، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ وذلك لحماية أنفسهم داخل من خطر التعرض للإصابة بالفيروس المستجد.وأكد وزيرة الصحة، خلال زيارتها لمحافظة قنا، وتفقد مستشفي قفط التعليمي، اليوم الأحد، أن هناك حرصًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية والحكومة ككل على تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية ماديًا ومعنويًا، للصمود في مواجهة جائحة كورونا.