جبالي يحيل موازنة 2021-2022 للجنة الخطة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 إلى لجنة الخطة والموازنة، أيضا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021-2022 العام الرابع في خطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.وأحال جبالي أيضا مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروعا ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي إلى لجنة الخطة والموازنة، أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الكحلاوى وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون تنظيم بيوت الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة.كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن قانون المجلس القومى للسكان إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن وذوي الإعاقة والخطة والموازنة واللجنة التشريعية.وأعلن جبالي أنه أحال إلى اللجان المعنية رسالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه المجلس من الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وآخرين بشأن تعديل قانون حقوق ذوى الإعاقة.