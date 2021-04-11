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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التجديد في التعليم الفني.. رسالة دكتوراة بجامعة السادات

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:42 ص
جامعة السادات
جامعة السادات
عماد سليمان
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حصل الباحث حمدي يونس علي يونس على درجة الدكتوراة بدرجة امتياز، وذلك في الرسالة المقدمة منه بعنوان "التجديد التربوي في التعليم الفني في ضوء متطلبات بعض الاتفاقيات الدولية-دراسة تقويمية".

وتمت مناقشة الرسالة بكلية التربية جامعة السادات بحضور لجنة مناقشة وإشراف تكونت من الدكتور مصطفى رجب أستاذ أصول التربية المتفرغ بجامعة سوهاج رئيسا ومشرفا، والدكتور صبحي شعبان عميد كلية التربية بجامعة المنوفية مناقشا خارجيا، والدكتور زهير السعيد الرئيس السابق لقسم أصول التربية بجامعة السادات مشرفا وعضوا، والدكتورة مني محمد الحرون رئيس قسم أصول التربية بجامعة السادات مناقشا داخليا.

وأكد الدكتور حمدي يونس أن دراسته تعتبر مرجع متكامل يهدف لتطوير التعليم الفني في مصر بما يتواكب مع المعايير العالمية وحاجة سوق العمل مما يؤدي لتعظيم أطر التنمية بمصر والعالم العربي.

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