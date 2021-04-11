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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: بدء تشكيل لجان واضعي امتحان شهر أبريل لصفوف النقل

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:41 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الإدارات التعليمية بدأت في تشكيل لجان واضعي الامتحان الشهري لشهر أبريل لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

وأكد المصدر، أنه سيتم الانتهاء من وضع كافة أسئلة الامتحانات لجميع صفوف النقل قبل بداية 20 أبريل الجاري، حتى يتم البدء في أعمال طباعة أوراق الأسئلة للطلاب.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل، كالتالى:
- الإثنين 26 أبريل 2021 طلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.
- الثلاثاء 27 أبريل طلاب الصف السادس الابتدائي
- الأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه نظرا لتزامن عقد امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائى وطلاب الصف الأول الإعدادى والذى كان مقررا عقده يوم الأحد الموافق 25 أبريل طبقا للكتاب الدورى رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021 بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، مع عيد الأخوة المسيحيين فقد تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل.

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