وزيرة الصحة توصى بتقديم سبل الدعم النفسى والمعنوى لمصابى كورونا

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، مستشفى قفط التعليمي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بجنوبي المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية، لمرضى فيروس كورونا المستجد، في إطار زيارتها الميدانية التي تستهدف عددا من مستشفيات العزل الصحي بمحافظات الصعيد.وأكدت الوزيرة خلال تفقدها مستشفى قفط، أهمية الحفاظ على استمرار الرعاية الصحية على أكمل وجه، وكذلك أهمية تقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا لما له من تأثير في تحسين حالتهم الصحية، كما أوصت الوزيرة الأطقم الطبية بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية الذاتية حفاظا على أنفسهم.