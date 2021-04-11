البرلمان يناقش اتفاقية قرض بنصف مليون دولار للإغاثة في ظل كورونا

بدأ مجلس النواب في جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29-12-2020.ومنح جبالي الفرصة للدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ومقرر الموضوع، لعرض التقرير على أعضاء المجلس.