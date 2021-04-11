مياه المنوفية: تنفيذ أعمال الصرف الصحى بالشهداء ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها بمركز الشهداء ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري ولتحقيق تنمية مستدامة.وقام بالمرور على أعمال تنفيذ شبكات صرف صحي بقرية أبو كلس وكذلك المرور على أعمال التوسعات بمحطه معالجة دناصور وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى مركز الشهداء.وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.