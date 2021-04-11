«تسويق الأسماك»: 64 ألف جنيه حجم مبيعاتنا في «أهلا رمضان»

أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارها في طرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات 30% في المعرض الرئيسي "أهلا رمضان" حتى نهايته غدا.وأوضحت الشركة، أنها رصدت حجم المبيعات للأسماك الطازجة والمجمدة في المعرض خلال الأيام الماضية، والذي بلغ نحو 64 ألف جنيه.وأضافت رئيسة الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك لـ"الدستور"، أن فروع الشركة البالغة نحو 26 فرعا منتشرا في محافظات القاهرة الكبرى وأسوان تخفض سعر جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن بعض الفروع المتطورة تقوم بتجهيز الوجبات الأسماك بأسعار رمزية حسب الطلب للمواطنين.