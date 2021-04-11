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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يهنئ عضواته بتكريمهن في جامعة عين شمس و«التجاريين»

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:37 ص
الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي،
محمد الشريف
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هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة أحلام حنفي، عضو المجلس ومقررة لجنة الصحة، لتكريمها في احتفالية جامعة عين شمس "المرأة المصرية في عصرها الذهبي"، لدورها البارز في خدمة قضايا المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن الدكتورة أحلام حنفى نموذج مشرف للمرأة المصرية الوطنية المخلصة والمجتهدة، لافتة إلى أنه نم أيضا تكريم "شيماء نعيم" مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس.

كما هنأ المجلس أيضا السفيرة منى عمر، عضوة المجلس، لتكريمها من قبل نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، خلال احتفال النقابة بأعياد المرأة المصرية.

وعبرت مرسي عن سعادتها لحصول السفيرة منى عمر على هذا التكريم، مؤكدة أنه تكريم مستحق لعظيمة من عظيمات مصر، ونموذج مشرف للمرأة المصرية القيادية التي تقوم بدور بارز في خدمة وطنها ومجتمعها من خلال جميع المناصب التي تقلدتها، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن السفيرة منى عمر شغلت عدة مناصب هامة منها مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الإفريقية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للدول الإفريقية، وتم انتخابها عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
«قومي المرأة» يهنئ عضواته بتكريمهن في جامعة عين شمس و«التجاريين»
«قومي المرأة» يهنئ عضواته بتكريمهن في جامعة عين شمس و«التجاريين»
«قومي المرأة» يهنئ عضواته بتكريمهن في جامعة عين شمس و«التجاريين»
«قومي المرأة» يهنئ عضواته بتكريمهن في جامعة عين شمس و«التجاريين»

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