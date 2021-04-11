بعد خروجه من العناية المركزة.. عمرو عرفة يكشف تفاصيل اتصاله مع خالد النبوي

أعلن المخرج عمرو عرفة عن تواصله مع الفنان خالد النبوي، بعد الأزمة الصحية التي مر بها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والتي على أثرها تم نقله إلى المستشفى.وكتب المخرج، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف إنه في العناية المركزة، وقالي أنا الحمد لله كويس، وإنت أول واحد بكلمه، الفرحة مكنتش سايعاني، ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور، قولتله مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه حبيبي يا خالد".كما طمأنت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، الجمهور على صحته مؤكدة أنه غادر الرعاية المركزة ويتواجد في غرفة عادية.وكان النجم الكبير قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، وساءت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، وطالبت زوجته جمهوره بالدعاء له.وكان آخر ظهور لـ"النبوي" خلال مشاركته مؤخرا في فعاليات حفل موكب المومياوات الملكية، بتقديمه عرض فيلم بعنوان "تعالوا مصر".