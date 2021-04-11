تفاصيل خطة استكمال تدعيم وتحديث الهويس الملاحي لقناطر إسنا

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، أعمال تطوير وصيانة بعض الأهوسة والقناطر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.وتفقد المهندس صلاح عوض محمد، مدير عام قناطر إسنا الجديدة، بحضور المهندس عصام بدر، مدير عام التنفيذ بقطاع الخزانات، الأعمال الجارية لتنفيذ أعمال تطوير قناطر إسنا الجديدة، وتأهيل وتبطين 33 ترعة بزمام هندستى الموارد المائية والرى بإسنا وأرمنت بإجمالى أطوال 104 كيلو مترات، ومنها ترع جنابية الغابة زمام هندسة رى إسنا، وترعة الفتوحية زمام هندسة رى أرمنت، وأعمال التبطين بالخرسانة التى تمت بترعة الشيخة البحرية وترعة المحاميد وكذلك أعمال التدبيش التى تمت بترعة الكرم.كما تم تفقد أعمال تدعيم وتحديث الهويس الملاحى الشرقى لقناطر إسنا الجديدة، حيث تم إنهاء أعمال حقن الفواصل وجارى توريد وتركيب الخطوط الاحتياطية، والانتهاء من إعادة تاهيل انظمة التشحيم فى البوابات الرئيسية ناحيتى الامام والخلف، وإحلال وتجديد جوانات مانع التسريب للبوابات الرئيسية ناحيتى الأمام والخلف، وجارى العمل بإعادة تأهيل دوائر التحكم للبوابات الرئيسية ناحيتى الأمام والخلف، وإعادة تأهيل خطوط الهيدروليك الرئيسية، بالإضافة إلى غرفة شاشات المراقبة بمبنى التحكم والمراقبة، وذلك لتسهيل حركة مرور السفن الصغيرة وغيرها بمجري نهر النيل.يذكر أنه يتم تنفيذ أعمال تطوير الأهوسة الملاحية نظرًا لتركيز الرحلات النيلية بين مدينة الأقصر وأسوان، الأمر الذي يتطلب جاهزية الأهوسة الملاحية ورفع كفاءتها باستمرار خاصة وأنه من أهم أهداف مشروع قناطر إسنا الجديدة لتطوير الملاحة عبر القناطر.