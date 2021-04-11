البرلمان يوافق على اتفاق قرض البنك الدولي بشأن تلوث الهواء مبدئيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24 يناير 2021.ومن جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان على الأعضاء بضرورة الالتزام بالوقت المخصص لكل منهم، مشيرًا ازدحام جدول أعمال جلسة اليوم.