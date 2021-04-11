«رمضانك بهجة» ورشة عمل بجامعة سوهاج لتصنيع زينة رمضان

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ورش العمل التي ينظمها مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة بعنوان "رمضانك بهجة"، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن ورش العمل استهدفت الأطفال من سن ٤ وحتى ١٤ سنة، وذلك لتدريبهم على كيفية صنع الزينة الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وغيرها، لافتًا إلى أن مثل هذه الورش الحرفية تشجع الأطفال على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والابتكار واكتسابهم مهارات جديدة ومختلفة.وقالت الدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز، إن ورش العمل تضمنت ورشة بعنوان "فانوسك ألوان" لتعليم الأطفال تلوين الفوانيس من عمر ٤ حتى ٨ سنة، واستمرت على مدار ٦ ساعات لمدة يومين، والثانية بعنوان "فنانيسك" لتعلم كيفية صب وتلوين شخصيات رمضان الكرتونية، واستهدفت الأطفال من سن ٦ حتى ١٤ سنة، واستمرت على مدار يومين، مشيرة إلى أن الفعاليات شملت أيضًا ورشة عمل بعنوان "فانوسك بإيدك" لتعلم كيفية عمل زينة رمضان باستخدام خيوط الكروشيه وتستمر لمدة 3 أيام، والأخيرة بعنوان "رمضانك كروشيه" لتعلم كيفية صنع فانوس من خيوط الكروشيه وتصميم ديكور رمضان، واستهدفت الفئة العمرية من سن ٦ وحتى 14 سنة وتستمر لمدة يومين ومدتها 3 ساعات.وجدير بالذكر أنه بعد الإنتهاء من هذه الورش الحرفية سيتم إقامة معرض لعرض هذه الأعمال، واختيار الطفل صاحب أفضل عمل مميز، بالإضافة إلى منح جميع الأطفال المشاركين شهادة مشاركة وتدريب من المركز.