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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قبل رمضان.. الطريقة الصحيحة لتخزين الفراولة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:52 ص
الفراولة
الفراولة
هويدا سعيد
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مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الآن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها التفريزات، والتي تعتبر أساس الأشياء الرئيسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

ومن أبرز الأطعمة التي لا غنى عنها في رمضان هي الفواكه، خاصة الفراولة، سواء في الطبخ أو العصائر التي تستخدم في الكثير من الوصفات، لذا نقدم الطريقة الصحيحة لتفريز الفراولة، حسب موقع "detoxinista":

هل يجب غسل الفراولة قبل التجميد؟
أوصى بغسل الفراولة الطازجة قبل تجميدها، لأنه من غير المحتمل أن تغسلها بعد تجميدها، على الأقل يجب شطفها جيدًا واتركها حتى تجف، ولكن يمكنك أيضًا نقع الفراولة في محلول من الماء والخل.

كيفية إزالة قشر الفراولة
الآن بعد أن أصبح لديك فراولة نظيفة، سترغب في إزالة قشرها، افعل ذلك بسرعة عن طريق تقطيع الجزء العلوي، وهو سريع وفعال.

أفضل طريقة لتجميد الفراولة
بمجرد إزالة القشرة يمكنك اختيار تجميد الفراولة كاملة أو تقطيعها إلى نصفين.. أحب تقطيعها إلى نصفين، لذلك سيكون من الأسهل على الخلاط تفكيكها في عصير لاحقًا.

كم من الوقت يمكنك تجميد الفراولة؟
يجب أن تبقى الفراولة المجمدة في المجمد لمدة تصل إلى 6 أشهر عند تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق، «استخدم أكياس سيليكون قابلة لإعادة الاستخدام لتخزينها».

هل يمكنك تجميد الفراولة ثم تذويبها؟
عندما تقوم بتجميد فاكهة مرطبة مثل الفراولة، يمكنك بالتأكيد إذابتها حسب الحاجة، ولكن ضع في اعتبارك أنها لن تكون قوية في الملمس كما هي عندما تكون طازجة.. تؤدي عملية التجميد إلى تمدد الماء، مما يؤدي إلى انفجار بنية خلايا الفراولة، لذلك، عندما تذوب تكون طرية "لكنها لا تزال لذيذة ومغذية".

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