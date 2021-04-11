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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تضم تسجيلات نادرة.. خطة جديدة لقناة «مصر قرآن كريم» في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:33 ص
قناة مصر قرآن كريم
قناة مصر قرآن كريم
محمد قدري
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أعدت إدارة قناة "مصر قرآن كريم" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطة جديدة وخريطة مختلفة لشهر رمضان القادم بداية من الثلاثاء المقبل.

و استقرت القناة على إذاعة تسجيلات نادرة لعدد من قراء مصر المميزين على مر العصور، مع تلاوات وترتيلات عن روايات مختلفة، في عودة للاستماع إلى الأصوات المصرية التي سيطرت على دولة التلاوة في الوطن العربي لعقود طويلة.

كما تقدم القناة هذا العام مجموعة من الأصوات الجديدة المعتمدة، في إطار الدفع بدماء جديدة من الأصوات والمقرئين المصريين والخروج بأصوات تسعى للصدارة خلال الفترة القادمة.

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