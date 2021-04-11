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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بمناسبة رمضان.. عبد الرحمن مسعد يستعد لطرح أنشودة الأمل

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:32 ص
عبد الرحمن مسعد
عبد الرحمن مسعد
دعاء عبد المقصود
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يستعد القارئ والمنشد الديني عبد الرحمن مسعد، لطرح أنشودة دينية بعنوان "الأمل" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

و أنشودة "الأمل" من كلمات دكتور علي حافظ، وألحان عمرو صابر، وتوزيع إسلام خالد، ومن المقرر طرحها عبر موقع "يوتيوب".

ويسجل القارئ حاليا سورة الكهف برواية حفص تمهيدا لطرحها على منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخر إصداراته تلاوات لسورة السجدة وعدد من آيات القرآن الكريم عبر عدد من المنصات الإلكترونية، كما يعمل حاليا على التحضيرات النهائية لتسجيل تكبيرات العيد، لطرحها أول أيام عيد الفطر المقبل.

يشار إلى أن عبد الرحمن مسعد، طرح خلال الفترة الماضية عدد من الأدعية الدينية، منها "سامحني يا رب، رضوانك، رسولنا الحبيب"، وأحيا حفل إنشاد ديني ضمن فرقة الفنان علاء مرسي المسرحية.

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