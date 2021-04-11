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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تشدد على المتابعة المستمرة لمرضى كورونا بمستشفى قفط

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:31 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
قنا: إسلام البكري
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شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على تقديم مختلف الخدمات الطبية، والمتابعة الدقيقة لحظة بلحظة، وذلك لمصابي فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى قفط للعزل والفرز جنوبي محافظة قنا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال تفقدها لمستشفى قفط للعزل والفرز، خلال زيارتها لمحافظة قنا، إن هنالك متابعة مستمرة من قبل الوزارة والحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًة أن زيادة أعداد المصابين بمحافظة قنا، يرجع لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان لمحافظة قنا، وذلك لتفقد عددًا من المستشفيات من بينها مستشفى قفط للعزل والفرز، ومستشفى حميات قنا وقنا العام وصدر قنا ونجع حمادي وأبوتشت شمالي المحافظة.

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