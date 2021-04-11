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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط» من أربيل: الجامعة تُدعم العلاقات العربية مع كردستان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:30 ص
أبوالغيط،
أبوالغيط،
ا ش ا
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أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عُمق العلاقات بين المكونين العربي والكردي، وأهميتها لاستقرار العراق مشددا على أن الجامعة العربية منفتحة على العراق بكافة مكوناته، وتدعم العلاقات العربية مع كردستان، وترى أن انسجام العلاقات بين هذه المكونات يعد رصيدًا مضافًا إلى قوة الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال زيارة أبو الغيط إلى أربيل اليوم الأحد، والتي التقى خلالها مع كل من رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق استقبل أبو الغيط والوفد المرافق له، وأجرى الجانبان محادثاتٍ تناولت سبل دعم العلاقات العربية مع إقليم كردستان العراق.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات بين مسعود بارزاني وأبو الغيط، تناولت الأوضاع في العراق والإقليم، وحرص أبو الغيط، خلال المقابلة، على التأكيد على التقدير الكبير الذي يحمله لزعامة البارزاني التاريخية ودوره المستمر في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

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