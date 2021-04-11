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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:43 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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ذكرت كوريا الجنوبية أنه اعتبارا من غد الإثنين سيتوقف عمل النوادي والحانات في منطقة سول الكبرى ومدينة بوسان؛ في مسعى لمواجهة حالات الإصابة الجماعية بفيروس كورونا في منشآت الترفيه ذات المخاطر العالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وطبقا لمركز القيادة الرئيسي لمكافحة الكوارث وضمان السلامة، اليوم الأحد، أصدرت الحكومة الخطوة أثناء تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية لثلاثة أسابيع أخرى حتى الثاني من مايو المقبل.

وستبقى منطقة سول الكبرى تحت المستوى الثاني للتباعد الاجتماعي، وهو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من خمسة مستويات.

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