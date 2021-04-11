مجلس النواب يفوض هيئته لتحديد موعد مناقشة الطلبات العامة

قرر مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة مكتب المجلس في اختيار الوقت المناسب لمناقشة بعض طلبات المناقشة العامة والتي تقدم بها بعض النواب.وتقدم كل من النائب محمد سعد الصمودي بطلب مناقشة عامة لمناقشة سياسة الحكومة في دعم الفلاح المصري وتشجيع الزراعة، كما تقدم النائب مجدي ملك بطلبي مناقشة عامة في بعض الأمور الأخى، وتم تزكية جميع طلبات المناقشة بتوقيع أكثر من 20 نائبا أخرين بخلاف مقدم الطلب.