الكنيسة الأرثوذكسية تُطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الأحد، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث بمشاركة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي ناقش خلالها تأملات في إنجيل مار يوحنا الإصحاح السابع عشر.ويُشار إلى أن "فرح عظيم" هي حملة أطلقتها مركز الكنيسة الإعلامي لتستمر طيلة فترة الصوم الكبير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.