محافظ بورسعيد يعلن افتتاح سوق العصر «١-٢» غدًا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد عن بدء تشغيل وافتتاح سوق العصر (١-٢) بحى العرب غدا الاثنين.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومستشارى المحافظة والغرفة التجارية والأجهزة المختصة بالمحافظة.وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمنطقة بالتوازى مع افتتاح سوق العصر الجديد، والذى يأتى ضمن سلسلة الأسواق الحضارية المقامة حديثا ببورسعيد والتى تمثل طفرة فى مستوى المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لأهالى المحافظة، ووجه رؤساء الأحياء بتطبيق الإجراءات الحازمة ضد المخالفين وواضعى الاشغالات والتعديات بالمنطقة.وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنشاء سوق العصر الجديد بحى العرب تماشيا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والإشغالات وتحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى تحقق مستوى الرضا لدى المواطن، لافتا أنه جرى تصميم السوق على أحدث طراز وبما يحقق سبل الراحة للبائعين والمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص المحال البديلة بالسوق لجميع المستحقين، مؤكدا أن افتتاح سوق العصر الجديد يعد بمثابة هدية مقدمة لأبناء المحافظة خاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم.