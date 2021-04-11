جبالي لـ«النواب»: متقعدوش في أماكن الحكومة

نبه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة العمل على ترك وخلو المقاعد والصفوف المخصصة لأعضاء الحكومة وممثليها.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشؤون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24-1-2021.