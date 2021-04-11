مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم في أسوان

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الصحراوي بعد جامعة أسوان أمام المسلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والمتوفى إلى المشرحة لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق الصحراوى بعد جامعة أسوان، أمام المسله، أسفر عن أصابة شخص ومصرع آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والمتوفى إلى المشرحة لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.