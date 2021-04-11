رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم في أسوان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:28 ص
حادث تصادم في أسوان
حادث تصادم في أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الصحراوي بعد جامعة أسوان أمام المسلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والمتوفى إلى المشرحة لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بطريق الصحراوى بعد جامعة أسوان، أمام المسله، أسفر عن أصابة شخص ومصرع آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والمتوفى إلى المشرحة لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم

السجن 3 سنوات لصاحب محل إصلاح هواتف بمول شهير ابتز فتاة بصور مخلة

عرض مبكر لمسلسلين وبرنامج على «إم بي سي مصر»


الصور

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

الاحترار المناخي يهدد الحيوانات البرية المستوطنة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة