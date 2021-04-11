رئيس جنوب السودان يعين قائدًا جديدًا للجيش

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان اليوم الأحد إن الرئيس سلفا كير عين الجنرال سانتينو دينق وول قائدا جديدا للجيش في إطار تغييرات أوسع نطاقا في تشكيل الحكومة في البلاد.وأضاف المتحدث أن التغيرات شملت أيضًا منصبي المدير العام للأجهزة الأمنية ونائب وزير الدفاع.ولا يزال العنف مستعرًا في مناطق شاسعة بجنوب السودان بعد عام من توقيع اتفاق للسلام لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في 2013 وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الأمم المتحدة.