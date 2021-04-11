بعد طلاق أسما منير وحجازي.. خبيرة: 12 قاعدة لـ«إتيكيت» الانفصال

أعلنت النجمة أسما شريف منير، مؤخرا انفصالها عن النجم محمود حجازي، وسط صدمة كبيرة لجمهورهما، ولم تتوقف أسما عند خبر الطلاق بل وجهت مجموعة من النصائح للسيدات المطلقات بعد انفصالها، من واقع تجربتها.وكتبت "أسما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "دايمًا لما اتنين بيسيبوا بعض كل واحد فيهم بيبقى عايز التاني يحس أنه تعبان من غيره، أو في حال أوحش، عشان يعرف يعدي ويقوم، هكدب عليكم لو قلتلكم محستش كده".وأضافت: "بس بما إني مركزة مع تجربتي، المرة دي عشان فعلًا عايزة أتعلم وأقوى بجد، قعدت أحلل الإحساس ده بكل تفاصيله، لحد ما وصلت أن لو فعلا الواحد في يوم حب إزاي ممكن يتمنى لحد حاجة زي دي، إيه الأنانية دي؟ حتى لو اتأذيت ليه أوصل إني أتمنى أن الشخص التاني يتعب عشان يحس بقيمتي، ده إحساس مؤذي وده مش طبعي".ونصحت جمهورها من السيدات اللواتي تعرضن للانفصال: "لكل ست في نفس الموقف، لو حسيتي بكده اقفي مع نفسك، وقفي نفسك، وغيّري التفكير ده من جذوره ودعي الخلق للخالق، ركزي في إزاي تقومي بطريقة صحية واتمني لغيرك اللي تتمنيه لنفسك، عشان ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}، سامحي حتى لو مش أنتي اللي غلطانة، إن الله غفور رحيم، (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)".من جانبها أوضحت شريهان الدسوقي،خبيرة ومدربة الاتيكيت المعاصر، لـ "الدستور" أبرز قواعد "اتيكيت" الانفصال والطلاق، والتي جاءت كالتالي:1- كلما تكون النهاية بها احترام توصل إلى بدايات أخرى محترمة.2- عند اتخاذ قرار الانفصال، يُفضّل ألا يصبح الأمر مشاعًا للآخرين إذ لربما يتراجع أي منكما عن رأيه، كما أن إذاعة الأمر قد يؤدي لكثير من التشوّش لديكما، ويفضل عدم الإفصاح عن أسباب الطلاق مهما حدث.3- لا تتحدثي عن أسباب الطلاق إلا لمن تثقين بهم من المقرّبين كالأب والأم أو الإخوة فقط، لأن هذه خصوصيات يجدر مراعاتها حتى لا تتضرّر صورتكما الاجتماعية.4- بما أن خصائص الاتيكيت مقتبسه من أحاديث الرسول، صلى الله عليه وسلم فنتذكر الحديث الشريف "فلتقل خيرا او لتصمت"، بمعني عندما يعلم أحدهم أن هناك حالة طلاق وانفصال لأصدقاء له أو أحد افراد العائلة أو حتي الجيران فيجب تجنب توجيه أسئلة شخصية محرجة أو جارحة لهما، فلو لم يكن لك دور إيجابي في الصلح بينهما، فمن "الاتيكيت" ألا تتدخل بصورة مزعجة أو السؤال عن أسباب الانفصال فلا تحرجهم ويكفي ما بهم من جرح داخلي.5- يُستحسن دومًا التحدّث بود واحترام عال وتسوية الأمر بالوفاق، قبل التهديد باللجوء للقضاء والمحاكم.6- يفضل كذلك تسوية الأمر بين الشريكين قبل إدخال الأهل والأصدقاء في دوامات التسوية والصلح.7- لا للانتقام والتهديد والوعيد فلنحافظ علي كرامتنا،فما هي المتعة من الانتقام من شخص لا يرغب بالعيش معك لإرغامه علي البقاء.8 - يُفضّل أن يبقى الأطفال بعيدًا عن هذه الدوامة الحساسة، لذا لا تبدأ بإذاعة الأسرار أمام أطفالك أو اصطحابهم للمحكمة أو طلب أن يكون أحدهم شاهدًا على أي شيء.9- يجب علي الأب أن لا يشوه صورة الأم في أعينهم، وكذلك علي الأم ألا تقلل هيبة الأب في أعين أبنائه رحمة بهم.10- عند تفريغ بيت الزوجية كن مترفعا عن صغائر الأمور، لا تقف عند أغراض بخسة وتطالب بها بطريقة إلحاحية، اجعل الأمور تمشي باعتيادية وإن كنت تشعر أن هذه الخطوة قاسية عليك، فاستعن بأحد المقرّبين ليتمّمها عنك.11- تجنب نشر أي تفاصيل خاصة أو كيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصرف بترفّع عن هذه الأمور ولا تجعلي نفسك مادة دسمة للأقاويل والنميمة.12- لا تدخل في علاقات جديدة بعد الانفصال مباشرة لأنها فترة نقاهة وإعادة حسابات شخصية، وعلي كل طرف أن يعرف عيوبه جيدا ويصلحها قبل الدخول في علاقات أو زواج جديد، حتى لا تتعرضوا لنفس النتيجة.