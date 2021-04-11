«جبالى» يعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوى

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد الراحلة النائبة فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوي، عضو المجلس (معينة بقرار رئيس الجمهورية)، وذلك بعد تلاوة خطاب وزير الداخلية بإخطار رئيس المجلس بوفاة البرلمانية.وقال "جبالي" إنه قد ورد إليه خطاب من وزير الداخلية يفيد بوفاة النائبة فرحة عبدالعزيز مأمون الشناوي بمكتب صحة الدقي بتاريخ 29 مارس 2021.ومنح جبالي الفرصة للمذيع الداخلي بتلاوة الخطاب والذي ذكر قرار رئيس الجمهورية المعين به النائبة وهو القرار رقم 4 لسنة 2021.