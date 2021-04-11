45 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس أن 45 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت الدائرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء "صلوات تلمودية" في ساحات الأقصى.