رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس النواب يخطر اللجان النوعية بتقرير «الشيوخ» عن قانون هيئة الجودة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:26 ص
جبالي
جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أخطر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجان النوعية المختصة بملف التقرير الصادر من مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة االقومية لضمان واعتماد الجودة وكذلك لمشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة جبالي.

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول رمضان

إهمال وأقوال متضاربة فى تحقيقات النيابة بـ«تصادم قطارى سوهاج»

النيابة تعلن تعاطى مراقب ومساعد سائق «حشيش وترامادول» بحادث «قطارى سوهاج»


الصور

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

الاحترار المناخي يهدد الحيوانات البرية المستوطنة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية