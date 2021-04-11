رئيس النواب يخطر اللجان النوعية بتقرير «الشيوخ» عن قانون هيئة الجودة

أخطر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجان النوعية المختصة بملف التقرير الصادر من مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة االقومية لضمان واعتماد الجودة وكذلك لمشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة جبالي.