الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

أعلنت الشرطة الألمانية إنهاء حفلات في عدة ولايات ألمانية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت الشرطة أن عشرات الأشخاص أقاموا حفلات، اليوم الأحد، على الرغم من القواعد الصارمة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، والتي تمنع إقامة مثل هذه الحفلات.وأوضحت الشرطة أن أفرادها فضوا مثلا حفلا كان مقاما في مرآب سيارات في مدينة فالندار بولاية راينلاند- بفالتس.وكان ضيوف الحفل يرتدون ملابس بيضاء ولونوا وجوههم باللون الفسفوري، وكانت كميات كبيرة من الكحول مخزنة في مكان مجاور، حسب الشرطة.وأضافت الشرطة أن بعض الضيوف هربوا عندما رأوا أفراد الشرطة، واستطاعت الشرطة ضبط 24 شخصا.