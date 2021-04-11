«عربية النواب»: مباحثات السيسي وسعيد أكدت تطابق وجهتي نظر البلدين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مباحثاته مع الرئيس التونسى قيس سعيد، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومطالبة المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذى يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها.وأشاد أباظة، في بيان اليوم، بحرص الرئيسين السيسى وسعيد على دعم العمل العربى المشترك، والحفاظ على الأمن القومى العربى وحماية وحدة أراضى وسلامة واستقلالية الدول العربية وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول العربية وأهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربى وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد النائب، أن مباحثات الرئيسين المصرى والتونسي أكدت تطابق وجهتى نظر القاهرة وتونس تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مشيدًا بمناقشة الرئيسين السيسى وسعيد لتطورات الأزمة الليبية وتأكيد الجانبين على ضرورة تفعيل الدور العربى إزاء هذه الأزمة وترحيبهما بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا واستعداد مصر وتونس لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها فى إدارة المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق.كما أشاد أباظة بتناول المباحثات المصرية التونسية لقضية الأمن المائى المصرى كونه جزءا من الأمن القومى العربى والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، وإشادة الرئيس التونسى بالجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مثمنا حرص القيادتين المصرية والتونسية على تناول آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقى فى ظل الدور الهام الذى تلعبه كل من مصر وتونس فى هذا الشأن.