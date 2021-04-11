ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الهند تتعرض لأسوأ مواسم حرائق الغابات منذ سنوات، وذلك بعدما انتشرت حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية (أوتارانتشال) المطلة على جبال الهيمالايا.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن إدارة غابات (أوتارانتشال) سجلت 1500 حريق في الولاية حتى الآن، لاسيما بعدما اشتدت الحرائق في شهر أبريل الجاري مع اقتراب فصل الصيف وموسم الجفاف في شمال الهند.وأوضحت الصحيفة أن منطقة الهيمالايا الهندية عادة ما تتعرض لحرائق الغابات في النصف الأول من كل عام، بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة قبل الصيف وحرق بقايا المحاصيل كجزء من الممارسات الزراعية المحليةمع ذلك، قال علماء، في تصريحات للصحيفة البريطانية، إن الشتاء الماضي كان على ما يبدو جافًا بشكل خاص، وربما كان الأكثر جفافا في العقد الماضي، ما أدى إلى تفاقم الحرائق عبر الجبال، فضلا عن تعرض دولة نيبال المجاورة لموسم حرائق شديد، مما جعل العاصمة (كاتماندو) تتغطى بالضباب الدخاني.وانتشرت السلطات المحلية في ولاية أوتارانتشال، حيث انتشر آلاف الأفراد لمحاولة السيطرة على الحرائق، لكن السكان المحليين يخشون من أن الأمر قد يصبح طبيعيًا بعد ذلك، حيث قال أتول ساتي، ناشط بيئي يقيم في الولاية، إن "الغابة هي ثروة أوتارانتشال الكبيرة وموردنا الرئيسي، وإذا فقدناها فلن تكون خسارة للولاية فحسب، بل ستكون خسارة للهند والعالم".وأوضح ساتي أن النمو السكاني السريع في المنطقة يزيد من الضغوط على غابات الهيمالايا، مما يجعل جهود السيطرة على الحرائق أكثر صعوبة.