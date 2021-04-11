سوزان نجم الدين ضيفة «يوم ليك» الليلة

تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، في تمام الساعة 11 مساء.و تتحدث الفنانة خلال اللقاء عن أصعب المواقف التي عاشتها مع أولادها، فضلا عن علاقتها بالفنان جمال سليمان والفنانة أصالة وغيرهم من النجوم، وأسباب زواجها وانفصالها.كما تكشف مدى تأثير الحرب على الدراما السورية، وأسباب تشبيهها لمواقع التواصل الاجتماعي بـ"الأعور الدجال".