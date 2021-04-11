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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: زيارة الرئيس التونسي للمواقع الأثرية ترويج كبير للسياحة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:23 ص
النائب أحمد إدريس،
النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبر النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، زيارة الرئيس قيس سعيد لبعض المواقع التاريخية في القاهرة خاصة المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي تم افتتاحه مؤخرا ومسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الإيوبي، بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العناني، أكبر دعاية ترويجية للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال إدريس، في بيان، إنه يجب على الحكومة استغلال مثل هذه الزيارات للترويج للسياحة المصرية لجذب السياح من مختلف دول العالم خاصة السياح العرب والأفارقة، مطالبا من جميع وسائل الإعلام تسليط الضوء على مثل هذه الزيارات المهمة.

وقال النائب، إن الحدث التاريخى الخاص بالموكب الذهبى للمومياوات كانت له آثاره الإيجابية والكبيرة فى الترويج للسياحة والآثار والحضارة المصرية، خاصة أن هناك العديد من وسائل الإعلام العالمية التى ما تزال تتحدث عن هذا الحدث العالمي الكبير، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تدفقا كبيرا للسياح من مختلف دول العالم.

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