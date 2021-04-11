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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثانى.. غلق بوغازي مينائى الإسكندرية والدخيلة ورفع درجة الاستعداد

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:22 ص
غلق بوغازي مينائى
غلق بوغازي مينائى الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات، أعلنت الهيئة العامة، عن استمرار غلق بوغازي لميناءى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني علي التوالي، لحين تحسن الأحوال الجوية.

هذا وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وأرتفاع الأمواج والضغط الجوى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تداولت عددًا من السلع الإستراتيجية الهامة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، ومن بينها أعمال الشحن والتفريغ لعدد 3 سفينة بترول.

وقد بلغت مجموع السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ بالميناء 36 سفينة خلال ثماني وأربعون ساعةإجمالي بضائع متداولة بلغت 242 ألف طن بين بضائع صادر ووارد، كمما تم تداول 2403 حاوية مكافئة وبلغت عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة ما بين سفن بضائع عامة وحاويات وصب جاف وسائل.

هذا وقد استغلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط، حيث تم دخول وخروج عدد 15967 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة ؛ كما تم خروج قطاران مكونان من 60 عربة محملان بالفحم ومتوجهان إلى التبين.

وشدد السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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