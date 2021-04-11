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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:47 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وبدأها بتهنئة جميع الأعضاء والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، ورسالة ثانية هي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للعمل على مكافحة فيروس كورنا المستجد.

ودعا جبالي للجميع بالسلامة والأمن من هذا الفيروس، أما الرسالة الثالثة والأخيرة فكانت ضرورة الالتزام بالوقت المخصص لكل نائب في الكلمة، مؤكدا أن "جدول الأعمال متكدس وكبير، ولذلك سيكون نصيب رئيس كل هيئة برلمانية 3 دقائق ولكل عضو دقيقتان للكلمة، وعلى الجميع الدخول فى الموضوع مباشرة وعدم إضاعة الوقت لأن مكبر الصوت سينقطع عن كل نائب بمجرد انتهاء الوقت المخصص له".

وبدأ مجلس النواب جلسته العامة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24-1-2021.

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