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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المعهد المصرفي يُطلق دورتين من برنامج «القادة الناشئين»

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:19 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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أطلق المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، الدورتين الأولى والثانية من برنامج القادة الناشئين في القطاع المصرفي الأفريقي (African Emerging Leaders)، من خلال التعليم عن بعد وبمشاركة 29 متدرب من 8 دول أفريقية.

ويُعد هذا البرنامج إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها المعهد كمنحة للبنوك المركزية والتجارية الإفريقية بتوجيهات من البنك المركزي المصري، ويتم تنفيذه لمدة 4 أشهر على مدار 219 ساعة.

وفي هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بأن هذا البرنامج يُساهم في توطيد العلاقات بين مصر وأشقائها في الدول الأفريقية لتطوير وإعداد كوادر أفريقية لتولى مناصب قيادية بالقطاع المصرفي في قارة أفريقيا.

وصمم البرنامج على أساس علمي؛ للمساهمة الفعلية في تطوير المشاركين، من خلال التطرق إلى موضوعات مختلفة لتنمية مهاراتهم القيادية وصقل معارفهم الفنية.

برنامج القادة الناشئين الأفارقة (AELP) هو برنامج مصمم على أساس مجموعة من الجدارات ويقدم مزيجًا متوازنًا بين المعارف الفنية والقيادية والإدارية. ويهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث النظريات و"أفضل الممارسات المهنية" من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية مثل: المحاضرات عن طرق التعليم عن بعد، والمناقشات الفعالة، ولعب الأدوار ودراسات الحالة.

إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج عدد من أدوات التعليم التجريبي بشكل افتراضي مثل محاكاة نموذج من نماذج القيادة، ومعسكر تفاعلي، وجلسات تحفيزية. كما يقدم البرنامج مزيدًا من المعرفة لتطوير المهارات الفنية والقيادية للمشاركين بالبرنامج من خلال تقديم مواضيع متصلة ومتممة للمحتوى التدريبي، وذلك عن طريق التعلم الإلكتروني "e-learning".

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