بالتزامن مع بدء التقديم لها.. أبرز المعلومات عن مدارس النيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021-2022، في 14 فرعًا بمختلف المحافظات والذي ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، من خلال الرابط التاليوأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا للمراحل من قبل الروضة حتى الثاني الإعدادي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس، وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدارس النيل.- يعد نظام النيل التعليمي الدولي، نظاما متكاملا ثنائي اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية، وفقًا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم، ويتم تطبيقه حاليًا في 14 فرعًا من مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية في: أكتوبر، وزايد، والشروق، والعبور، والياسمين، والأندلس، والسادات، ودمياط الجديدة، وبورسعيد، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنيا، وأسوان الجديدة، وقنا، كمرحلة أولى وتمهيدًا للتوسع في تطبيقه بشكل أكبر داخل وخارج مصر.- يتيح نظام النيل التعليمي للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وهي،شهادة النيل الإعدادية الدولية: Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)، والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعي فى نهاية الصف الثاني عشر والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج وهي شهادة النيل الثانوية الدولية: Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE).- تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم، كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الإنجليزية (GCE) المطبقة في المملكة المتحدة.- تهدف المدارس إلى خدمة الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس الدولية ذات المصاريف السنوية المرتفعة، أو الحكومية العامة ذات الكثافة العالية.- يوفر صندوق تطوير التعليم نحو 20% من الأماكن لغير القادرين.- تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأي جامعة دولية، في ظل الوضع الحالي للتعليم العام غير معترف به دوليًا.- تهدف المدارس إلى توفير نظام تعليمي متكامل لا يحتاج الطالب فيه إلى دروس خصوصية، تزيد من العبء المالي على أولياء الأمور والعبء الذهني على الطالب، ولا يحتاج إليها المعلمين في نفس الوقت لتقاضيهم مرتبات مناسبة.