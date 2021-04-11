11 ألفًا و681 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، 11 ألفًا و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 864 ألفًا و868 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) - أن 22 ألفا و204 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 703 آلاف و404 متعافين، بينما توفي 201 حالة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 14 ألفًا و945 وفاة.وأشارت إلى تواجد 145 ألفًا و59 حالة نشطة في البلاد، أو ما يشكل 9. 16% من إجمالي الإصابات المؤكدة.