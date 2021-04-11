النيابة: من الجائز مغادرة سائق القطار الإسبانى ومساعده كابينة القيادة بحادث سوهاج

أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، مؤكدة أنه سيتم التصرف في الدعوى فور استكمالها.وكشفت النيابة عن أن تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال محرره في التحقيقات، قد أسفرا عن عدم تناسب الإصابات المشاهدة والموصوفة بسائق القطار الإسباني ومساعده، مع ما ادعياه في التحقيقات من بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار إبان التصادم، وأنه من الجائز تصور مغادرتهما الكابينة قبل وقوعه.وشكلت النيابة لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي للتأكد من صحة تلك النتيجة، فانتهت اللجنة بعد معاينة موقع الحادث في حضور السائق ومساعده وبإشراف «النيابة العامة» إلى صحة ما انتهى إليه التقرير السابق، مُضيفة تصورين آخرين لما حدث هما إما تواجد السائق ومساعده بالممر الفاصل بين الكابينتين الأمامية والرئيسية وقت التصادم، أو تواجدهما بالكابينة الرئيسية اللاحقة على الأمامية في ذلك التوقيت، قاطعة بعدم جواز بقائهما بالكابينة الأمامية حسبما زعما.