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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«استمرار البرودة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:30 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
إيمان ماهر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، حيث وصل تيار قطبي بارد إلى مصر، بعد أن أدى إلى تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من أوروبا (بولندا وبلغاريا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا وألمانيا).

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية الفصول تكون الحرارة متغيرة ومتقلبة، مع انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اليوم، من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأضاف شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الطقس يكون لطيفًا صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على الجنوب.

وتابع: "البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 -70 كم فى الساعة".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية.

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